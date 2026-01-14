Canciller tras reunión de José Jerí con empresario chino: "No hay que apresurarse a sacar conclusiones"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció sobre la polémica a raíz de la reunión extraoficial que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa ubicado en San Borja.

En declaraciones a la prensa, el canciller peruano intentó poner paños fríos a la situación e instó a que se eviten sacar conclusiones sin antes escuchar las explicaciones del jefe de Estado, quien acudió a dicho lugar la noche del 26 de diciembre encapuchado.

"Yo creo que no hay que apresurarnos a sacar conclusiones, hay que esperar a las explicaciones que ha ofrecido dar el señor Presidente en la Comisión de Fiscalización, y, hasta ese momento, debemos aguardar a ver cómo se desarrollan las cosas", dijo.

PIDEN INFORMACIÓN

Cabe precisar que la Comisión de Fiscalización del Congreso confirmó el inicio de indagaciones preliminares sobre este caso y solicitó a Jerí Oré enviar toda la información correspondiente sobre la reunión no registrada oficialmente.