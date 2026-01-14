Jerí sobre reunión con empresario chino en chifa: Voy a responder documentalmente

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció ante los cuestionamientos generados por una reunión no registrada oficialmente que sostuvo con un empresario chino en un chifa, en el distrito de San Borja.
Si bien negó tajantemente cualquier irregularidad o acto indebido, reconoció que el encuentro se dio en circunstancias que prestaron a cuestionamientos y comparaciones. "Admito que las circunstancias en que se dieron no fueron las más óptimas y eso ha generado comparaciones que no vienen al caso", señaló el mandatario.
Respuesta documentada al Congreso
"Acá no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer", afirmó Jerí, quien precisó que responderá sobre el tema cuando sea convocado formalmente. "Cuando me convoquen, yo iré. Voy a responder documentalmente todo lo que me han consultado", aseguró. No obstante, defendió su estilo de gestión y contacto directo con la ciudadanía, argumentando que es un presidente dinámico que realiza actividades cotidianas.
El presidente admitió "de que no fue adecuado, porque se puede haber comparado con otras situaciones". Consultado sobre si debió tomar mayores precauciones respecto a las personas con las que se reúne, dijo que "Yo no le estoy preguntando a cada persona si tiene investigaciones o con quién se ha reunido antes. Me reúno con empresarios, sindicalistas, trabajadores".
Rechaza comparaciones con Castillo
Asimismo, rechazó explícitamente las comparaciones con otros episodios como las reuniones del expresidente Pedro Castillo. "Yo no soy Pedro Castillo, no soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer", afirmó, enfatizando que los detalles serán esclarecidos cuando presente sus descargos por documento.