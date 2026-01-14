Ley contra extorsión y sicariato entraría en vigencia el próximo lunes, anuncia Jerí

El presidente José Jerí anunció que la ley que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el sector transporte, entraría en vigencia como máximo el próximo lunes 19 de enero.

"La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes (19 de enero)", aseguró el mandatario.

¿Qué establece la ley?

Dicha norma, que busca proteger un servicio considerado "estratégico" para la economía, contempla la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este equipo de élite estará conformado por policías, fiscales y jueces que pasarán pruebas de polígrafo semestrales y tendrán un régimen especial de seguridad.

Entre otras medidas, la ley establece un Fondo estatal de riesgo para proteger económicamente a las empresas y unidades afectadas por atentados. También implementará inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados a través de billeteras digitales y cuentas bancarias, y aplicará la figura de la extorsión de dominio exprés para incautar bienes usados para recibir dinero ilegal.

Reunión con representantes de sector de transportes

El jefe de Estado realizó estas declaraciones tras reunirse este miércoles 14 de enero con representantes de un sector del gremio de transportistas que acatan un paro en Lima Metropolitana y el Callao, en protesta por las continuas extorsiones y asesinatos. Jerí indicó que uno de los acuerdos es reunirse cada 15 días para evaluar el avance de las acciones de seguridad y mantener un diálogo permanente.