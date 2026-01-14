Carlos Álvarez responde y defiende su pasado judicial: “Di la cara y fui absuelto”

El humorista y aspirante a la Presidencia, Carlos Álvarez, respondió públicamente a las acusaciones lanzadas por Vladimir Cerrón, a quien identificó como adversario directo en la carrera electoral. En un video difundido desde Tumbes, Álvarez aseguró que “sale del clóset” para hablar sin rodeos y negar que haya ocultado información sobre su vida privada o su historial judicial, en medio de un cruce político que ha elevado la tensión de la campaña.

El pronunciamiento se dio luego de que Cerrón publicara en redes sociales que Álvarez habría escondido tanto su vida personal como un presunto pasado vinculado al fujimorismo y a la corrupción. Frente a ello, el candidato reconoció haber respaldado medidas del gobierno de los años noventa en la lucha contra el terrorismo y la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, señalando que el país “estaba quebrado” y que nunca negó esa posición.

DEFENSA DE SU ABSOLUCIÓN JUDICIAL

Uno de los ejes centrales del mensaje fue su proceso judicial durante el gobierno de Alejandro Toledo. Álvarez recordó que fue sometido a un juicio por presunto delito de peculado y que, tras años de investigaciones, la Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia condenatoria el 5 de diciembre de 2007. “Me sabía inocente y di la cara”, sostuvo, remarcando que apeló y enfrentó el proceso hasta obtener una absolución definitiva.

En contraste, lanzó un mensaje directo a Cerrón al afirmar que nunca se fugó del país, no pidió asilo ni permaneció prófugo de la justicia. “Yo me enfrenté a la justicia”, repitió, marcando distancia de otros líderes políticos con procesos pendientes.

DEBATE ELECTORAL

Álvarez también explicó por qué no consignó ese proceso en su hoja de vida, citando la normativa electoral que obliga a declarar únicamente sentencias condenatorias firmes y vigentes. Al no contar con ninguna, aseguró que no estaba legalmente obligado a hacerlo. Incluso retó al Jurado Nacional de Elecciones a evaluarlo y afirmó que, si se determina que engañó, se retiraría de la contienda.

En la parte final de su mensaje, el candidato rechazó que su carrera se haya construido gracias a la corrupción y recordó episodios de apoyo social, como la entrega de vacunas durante el gobierno de Pedro Castillo. Álvarez cerró su intervención defendiendo su trayectoria pública y asegurando que su postulación no responde a ambición personal, sino a la decepción frente a la política tradicional.