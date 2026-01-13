Seis organismos internacionales supervisarán las Elecciones Generales 2026

Un total de seis organismos internacionales acompañarán y supervisarán las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de reforzar la transparencia, el cumplimiento de las normas electorales y la legitimidad de los resultados, informó la Cancillería. La observación se realizará tanto a nivel nacional como internacional, en coordinación con las autoridades del sistema electoral peruano.

El canciller Hugo de Zela precisó que este trabajo conjunto también se extenderá a los países donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar, a fin de asegurar un proceso ordenado y confiable en el exterior. Los organismos que participarán son la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas misiones de observación internacional tendrán la tarea de verificar el respeto a los principios democráticos, la legalidad del proceso y la neutralidad de las autoridades electorales. Además, se encargarán de monitorear la campaña, la jornada de votación, el conteo de votos, la transmisión de resultados y la resolución de eventuales impugnaciones, tal como ocurrió en las Elecciones Generales 2021.

VOTO EN EL EXTERIOR Y DESPLIEGUE CONSULAR

En paralelo, la Cancillería informó que se habilitarán 4.000 mesas de sufragio para los peruanos en el exterior, donde están registrados 1 210 813 ciudadanos con derecho a voto. De ellos, 757 697 residen en América, 403 388 en Europa, 41 413 en Asia, 7 918 en Oceanía y 397 en África, según cifras oficiales.

Las oficinas consulares con mayor número de votantes se ubican en Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Paterson, Miami, Nueva York y Los Ángeles, por lo que se encuentran en la fase final de contratación de locales de votación. La Cancillería aseguró que estas acciones buscan garantizar que el proceso electoral en el exterior se desarrolle bajo altos estándares de transparencia, eficiencia y accesibilidad, en estrecha coordinación con las autoridades electorales del Perú.