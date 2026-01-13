Rafael López Aliaga arremete contra José Luna: “El Reniec lo ayudó a conseguir un partido trucho”

En medio del estreno de Combutters en Panamericana Televisión, Phillip Butters entrevistó al líder de Renovación Popular y candidato presidencial, Rafael López Aliaga, quien decidió arremeter contra el fundador de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez.

Durante su intervención, el exalcalde de Lima aseguró que Luna Gálvez tiene una deuda económica con una serie de personas. Además, López Aliaga culpó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por la creación de la agrupación política del actual congresista, quien buscará llegar a Palacio de Gobierno este año.

“El señor Luna está acusado por pagarle a miembros del (desparecido) Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para poner jefe de la ONPE. Este caso es gravísimo (...) El Reniec también le dio los planillones para llenar sus fichas y consigue un partido trucho”, declaró.

LIDERA LA INTENCIÓN DE VOTO

A menos de cinco meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, Datum compartió una encuesta donde se reveló que Rafael López Aliaga es uno de los favoritos de la población para llegar al Gobierno con un apoyo de 12%, siendo perseguido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8.8%) y Carlos Álvarez, quien tiene un apoyo del 6.2%.