Comisión de Fiscalización pide a José Jerí información sobre su reunión con empresario chino

El congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitó al presidente de la República, José Jerí Oré, información sobre la reunión extraoficial que sostuvo con un empresario chino en el distrito de San Borja.

Como se recuerda, el dominical Punto Final reveló que el mandatario acudió el pasado 26 de diciembre del 2025 en horas de la noche a un chifa para encontrarse con el empresario Zhihua Yang, vistiendo capucha para evitar ser reconocido.

"Comunico el inicio de indagaciones preliminares y solicito información con carácter de urgente, relacionada a reunión no registrada oficialmente", se lee en el documento enviado al jefe de Estado.

¿QUÉ DIJO JOSÉ JERÍ?

Cabe precisar que Jerí Oré rompió su silencio y aseguró que la reunión extraoficial que sostuvo con el empresario fue para coordinar la celebración del Día de la Amistad Perú-China, el próximo 1 de febrero. Asimismo, expresó su disposición a acudir al Congreso en caso sea citado.