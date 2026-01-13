Congresista que reemplazará a Carlos Anderson en el Congreso tiene denuncias policiales en su contra

La congresista accesitaria Judith Laura Rojas, quien reemplazará al fallecido parlamentario Carlos Anderson, deberá asumir el cargo en los próximos días, pese a arrastrar al menos cinco denuncias policiales por presunta violencia familiar. La excandidata de Podemos Perú, que obtuvo poco más de 11 mil votos en las Elecciones Generales 2021, ocupará un escaño en el Congreso por los siguientes cinco meses, según el procedimiento parlamentario vigente.

De acuerdo con una investigación de Perú21, entre 2015 y 2019 la hija de la parlamentaria, Anais Marroquín Laura, y su exconviviente Emerson Marroquín Orihuela presentaron denuncias en su contra por presuntas agresiones físicas y maltrato psicológico, hechos que constan en registros policiales y un expediente fiscal. Los casos se habrían producido principalmente en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima.

El primer incidente documentado ocurrió el 6 de octubre de 2015, cuando la Policía intervino tras un conflicto familiar en el mercado Papelera. Los agentes hallaron a Judith Laura Rojas junto a una de sus hijas menores en estado de llanto. Según su versión, acudió al lugar para exigir la devolución de un documento vinculado a la tenencia de sus hijas; sin embargo, su exconviviente aseguró que fue golpeado y agredido, mientras que la hija mayor reconoció tener el documento y relató episodios de violencia, incluyendo patadas, bofetadas y jalones de cabello, según el parte policial.

DENUNCIAS REITERADAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las acusaciones continuaron semanas después. El 13 de noviembre de 2015, Anais Marroquín Laura denunció maltrato psicológico en la comisaría de Chosica, y el 23 de diciembre presentó una nueva denuncia por agresión física y psicológica en la vivienda familiar. Estas reiteraciones motivaron que el Juzgado Civil Transitorio Lurigancho Chaclacayo otorgara medidas de protección a favor de la denunciante.

Los enfrentamientos no cesaron y el 4 de enero de 2019, Emerson Marroquín Orihuela denunció otra agresión en la vía pública, señalando haber recibido una bofetada y un golpe de puño, hecho que habría ocurrido en presencia de una hija menor. Actualmente, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica mantiene una investigación abierta contra Judith Laura Rojas, con las denuncias incorporadas en un expediente fiscal, según informó Perú21.