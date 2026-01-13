Rospigliosi descarta la vacancia de José Jerí tras reunión con empresario chino: "Me parece absurdo"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció el escándalo a raíz de la reunión extraoficial que sostuvo el mandatario José Jerí con el empresario Zhihua Yang en un chifa de San Borja.

Consultado sobre la posibilidad de que se impulse una moción de vacancia contra Jerí Oré por este caso, el parlamentario de Fuerza Popular descartó dicho escenario y consideró "absurdo" cualquier intento de querer sacar del poder al presidente a pocos meses de las Elecciones Generales.

"Me parece absurdo estando a pocos meses de las elecciones después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos meses. Desde mi punto de vista es absurdo pretender producir una situación de más inestabilidad en vísperas de un proceso electoral", dijo.

POSIBLE CITACIÓN

Cabe precisar que algunos legisladores deslizaron la posibilidad de que el jefe de Estado sea citado al Congreso de la República para que explique detalladamente sobre el encuentro que tuvo con el empresario chino la noche del pasado 26 de diciembre.