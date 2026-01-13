Somos Perú abrirá proceso disciplinario a José Jerí por reunión extraoficial con empresario chino

Tras conocerse que el presidente José Jerí sostuvo una "reunión extraoficial" con un empresario chino ligado a la expresidenta Dina Boluarte, desde su bancada parlamentaria, Somos Perú, anunciaron medidas contra el actual mandatario.

En entrevista con Exitosa, el legislador Héctor Valer, cuestionó la "reunión" de Jerí Oré con Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre, en un chifa del distrito de San Borja, así como a las “acciones” desplegadas antes y después de la polémica cita.

El jefe de Estado acudió al chifa prácticamente cubriéndose el rostro para no ser reconocido. Esta práctica, más los antecedentes del empresario oriental, han sido suficientes para que su propia bancada le abra un proceso disciplinario.

ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL

Zhihua Yang integró la delegación que viajó a China en julio del 2024 con la exjefa de Estado, participando en actividades de alto nivel con autoridades del país asiático. Además, tuvo reuniones con congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo.

"Supuestamente ha ido a cenar a esas altas horas de la noche, pero nadie le cree su justificación (...) tenemos la obligación de esclarecer estos hechos y por esa razón vamos a abrir un proceso de investigación disciplinaria al congresista José Jerí, en su función de presidente de la república", dijo Valer Pinto.