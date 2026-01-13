Elecciones 2026: habilitan plataforma "Voto Informado" con datos de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital Voto Informado, que centraliza toda la información electoral oficial de las fórmulas y listas de candidatos que participarán en las Elecciones Generales 2026.

El objetivo de esta iniciativa es promover un voto informado, consciente y responsable, facilitando el acceso a datos clave sobre los postulantes. Esto permite al electorado analizar la trayectoria, formación, experiencia y propuestas de quienes postulan a cargos de elección popular.

A través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, el JNE brindará acceso en un solo espacio a los planes de gobierno, incluidos sus resúmenes y a las hojas de vida de todos los candidatos.

Comparación de perfiles de candidatos y planes de gobierno

De manera complementaria, el portal incluye una función que permite comparar perfiles de candidatos y resúmenes de planes de gobierno de forma simultánea, facilitando un análisis objetivo entre las distintas opciones. También ofrece información detallada sobre los cargos a elegir: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, explicando las funciones de cada uno.

Incorporarán IA para búsquedas

El JNE anunció que, en los próximos días, la plataforma incorporará herramientas basadas en Inteligencia Artificial para realizar búsquedas más específicas y eficientes, optimizando el acceso y análisis de la información disponible.