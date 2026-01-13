Presidente Jerí: Nuestra máxima preocupación es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos

Esta mañana, el presidente José Jerí señaló, durante una actividad en el distrito de Surco, que la mayor preocupación de su gestión es devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Aseguró que la policía trabaja sin descanso para combatir la criminalidad.

"Nuestra preocupación como Gobierno, nuestra máxima preocupación es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, los derechos de los criminales, que son enemigos del Estado, particularmente no me interesan. Me interesan los derechos de los ciudadanos", señaló.

JALÓN DE OREJAS

Sobre el paro de transportistas programado para mañana, 14 de enero, indicó que no es una medida contra su Gobierno, es una forma de visibilizar el problema (extorsiones) y un "jalón de orejas" por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional.

"Vamos a tener un seguimiento y un acompañamiento mucho más de cerca (con los transportistas). Yo me estoy comprometiendo a estar cerca de ellos, además del trabajo que hacen los ministros, que hace Óscar [Arriola], todos los altos mandos de la policía", expresó.