Congreso: presidente Jerí sería citado para que explique reunión no oficial con empresario chino

El titular de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, señaló a Exitosa que evalúan citar al presidente José Jerí luego de conocerse a través de los medios de comunicación, que sostuvo una reunión no oficial con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte.

"Encapuchado, ¿no? Como queriendo que nadie le vea. En verdad, enciende las alarmas, es algo que no se puede pasar por agua tibia (…) siendo el presidente de la República, representante del Congreso, no podemos omitir una indagación al respecto" sostuvo.

ACLARAR EL TEMA

El representante de Acción Popular indicó que la citación del jefe de Estado ante la Comisión de Ética, para que explique detalladamente sobre este encuentro, en un chifa de San Borja, que no figura en el portal de transparencia, sería el miércoles 14 de enero.

"Más allá de aclarar a la ciudadanía, tiene que venir al Congreso a aclarar el tema. Estamos evaluando citarlo para esta próxima sesión que va a ser el día miércoles, vamos a enviar el oficio seguramente en las próximas horas", agregó el legislador de Ucayali.