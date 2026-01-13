Luz Pacheco rechaza denuncia por neutralidad electoral y afirma que solo citó sentencias del TC

La controversia se instaló en plena coyuntura preelectoral luego de que una denuncia cuestionara las declaraciones de la titular del máximo intérprete de la Constitución, abriendo un debate sobre los límites de la neutralidad de las altas autoridades del Estado.

"ME SORPRENDIÓ LA DENUNCIA"

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, rechazó la denuncia del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 que la acusa de haber vulnerado el principio de neutralidad electoral. En entrevista con RPP, manifestó su sorpresa por el informe y negó cualquier intención de influir en el proceso electoral.

Pacheco explicó que sus comentarios se limitaron a transmitir el contenido de dos sentencias del TC —una del colegiado anterior y otra del actual— referidas a la participación política de personas condenadas por determinados delitos. Según señaló, no emitió opinión alguna sobre casos concretos ni orientó decisiones de los órganos electorales.

LOS DESCARGOS Y EL TRASFONDO DEL CASO

El informe del JEE sostiene que, por tratarse de una alta autoridad del Estado, sus declaraciones podrían haber afectado el proceso electoral y la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero. La denuncia fue presentada por la propia agrupación política, alegando una supuesta injerencia electoral tras una entrevista televisiva.

Frente a ello, Pacheco enfatizó que realizó “afirmaciones generales” y que en ningún momento señaló que el candidato no pudiera postular. Añadió que interpretar la resolución del JEE como una prohibición para explicar sentencias del TC resultaría preocupante, pues impediría a sus magistrados informar sobre criterios ya establecidos cuando son consultados públicamente.