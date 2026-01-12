Comisión de Ética aprueba suspender a Lucinda Vásquez por 120 días por caso 'cortauñas'

En horas de la tarde de este lunes 12 de enero se aprobó en la Comisión de Ética del Congreso suspender a la legisladora Lucinda Vásquez por 120 días por el caso 'cortauñas', medida que deberá ser ratificada en el Pleno durante los próximos días.

De acuerdo a la información difundida en el informe final de este grupo parlamentario, se menciona que Vásquez Vela habría 'abusado del poder que tiene como congresista, así como también una vulneración a los trabajadores de su despacho. Además, el titular de Ética, Elvis Vergara, enfatizó que no gozará con goce de haber.

"En el desarrollo de la novena sesión ordinaria se procedió a la votación del informe final que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura", señaló Vergara Mendoza.

CASO QUE INVOLUCRA A LUCINDA VÁSQUEZ

Semanas atrás, un programa de investigación dominical reveló una fotografía donde se observa a unos trabajadores del despacho de Lucinda Vásquez cortándole las uñas, causando la indignación de otros integrantes del Parlamento.