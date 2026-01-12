Rafael López Aliaga envía mensaje a José Jerí: "Hágame caso e invierta en inteligencia"

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el Perú, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, decidió enviarle un mensaje al mandatario José Jerí para que pueda luchar contra la criminalidad.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el exalcalde de Lima mencionó que desde el Ejecutivo deben emplear medidas adecuadas para combatir la delincuencia en el país, las cuales deben estar acompañadas de un dotamiento a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Quisiera tener certeza de esa aseveración. Lo que sí le digo es lo siguiente: Ya la luna de miel se acabó. Creo que el tema de inseguridad ciudadana no tiene acciones concretas y la gente se harta. Yo lo quiero mucho al presidente Jerí, pero que me haga caso, que invierta en inteligencia de una buena vez, que no espere otro gobierno. Hay plata”, comentó.

ACUERDOS CON PAÍSES INTERNACIONALES

Tras conocerse que hay un hacinamiento penitenciario, Rafael López Aliaga pidió a José Jerí que pueda evaluar y firmar acuerdos con países internacionales para que puedan llevarse a los criminales. "De una buena vez se firme un tratado con Estados Unidos o con El Salvador, por ejemplo, para llevarse a estos delincuentes asesinos”.