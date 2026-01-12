Elecciones 2026: JNE revisará tachas contra López Aliaga y Mario Vizcarra este 15 de enero

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá este jueves 15 de enero el futuro político de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra, luego de programar la revisión de las apelaciones de las tachas presentadas contra ambos aspirantes presidenciales, en un proceso clave de cara a las Elecciones Generales 2026.

La evaluación estará a cargo del Pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, durante una audiencia pública virtual fijada para las 8:30 de la mañana, donde se analizarán los recursos presentados por Perú Primero y un ciudadano que cuestiona la plancha presidencial de Renovación Popular.

En primer término, el organismo electoral revisará la apelación interpuesta por Perú Primero, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara fundadas tres tachas contra Mario Vizcarra, al considerar que registra una sentencia por peculado, lo que lo inhabilitaría para postular según la Ley 30717, norma que impide la participación de sentenciados y rehabilitados por este delito.

APELACIÓN DE TACHA CONTRA LA PLANCHA DE RENOVACIÓN POPULAR

En la misma sesión, el Pleno del JNE evaluará la apelación de una tacha contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, luego de que el JEE de Lima Centro 1 rechazara el recurso al no encontrar irregularidades en el proceso de elecciones primarias de Renovación Popular, cuestionado por un ciudadano que alegó un presunto incumplimiento del estatuto partidario.

La resolución que emita el Jurado Nacional de Elecciones será definitiva e inapelable, por lo que marcará un punto de quiebre en la carrera electoral de ambos postulantes y definirá si continúan o no en la contienda rumbo al 2026.