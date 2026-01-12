Comisión de Ética abre investigación de oficio a Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó abrir una investigación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz, por haber agredido a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) dio luz verde para investigar de oficio a la parlamentaria no agrupada.

Como se recuerda, el pasado 6 de enero, un fiscalizador del SAT denunció haber sigo agredido por la legisladora durante un operativo en San Juan de Miraflores (SJM), con agresiones e intentando evitar que se graben los hechos, Alcarraz habría querido evitar la intervención del auto en el que se desplazaba, el cuál tenía orden de captura.

KIRA ALCARRAZ NIEGA LOS HECHOS

Pese a la evidencia audiovisual que existe sobre su accionar, Alcarraz Agüero no ha ofrecido disculpas públicas y continuó calificando de falsas las acusaciones del fiscalizador del SAT sobre su comportamiento durante el operativo.