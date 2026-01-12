López Aliaga tras agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Fiscalía tiene que intervenir"

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre el nuevo escándalo que involucra a la congresista Kira Alcarraz, quien fue denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante un operativo en San Juan de Miraflores.

En declaraciones a la prensa, el líder del partido celeste y exalcalde de Lima Metropolitana cuestionó al accionar de la parlamentaria no agrupado e instó al Ministerio Público a tomar cartas en el asunto.

"Pésimo, tiene que ser una congresista (en todo momento), debería dar el ejemplo, empezando por eso, pero la verdad, la justicia, pienso yo, la Fiscalía tiene que intervenir", señaló López Aliaga al ser consultado sobre el caso.

¿POR QUÉ KIRA ALCARRAZ AGREDIÓ A UN FISCALIZADOR DEL SAT?

Según la denuncia interpuesta por el fiscalizador del SAT, el hecho ocurrió cuando intervinieron el vehículo en donde desplazaba la congresista, debido a que la unidad contaba con una orden de captura por acumulación de papeletas. La legisladora intentó frustrar el operativo agrediendo al personal e impidiéndoles grabar e incluso habría intentado llamar a un comandante de la PNP para que no se lleven el auto.