Premier Ernesto Álvarez sobre los criminales: "Es imposible que dejen de actuar en los próximos 3 o 4 meses"

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que azota el Perú, el premier Ernesto Álvarez compartió las ideas que tiene el Gobierno que lidera José Jerí y las estrategias que buscan implementar para reducir las cifras criminales.

Durante una entrevista para Correo, el titular de la PCM se sinceró con la ciudadanía y enfatizó que es improbable que los delincuentes dejen de operar en las próximas semanas; sin embargo, el Ejecutivo dejará encaminado para el próximo mandatario los planes para continuar combatiendo la criminalidad.

"Teniendo en cuenta que es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos 3 o 4 meses. Esa será una labor, esencialmente, del próximo Gobierno. Como ha graficado el presidente, nosotros iniciamos esta batalla, pero la guerra la tendrán que ganar los siguientes gobiernos", declaró.

DELINCUENTES APROVECHARON LA DEFICIENCIA DE LA PNP

El premier Ernesto Álvarez se sinceró y aseguró que la ola delincuencial ha logrado avanzar exponencialmente en el territorio peruano, gracias a las deficiencias que había en la Policía Nacional del Perú (PNP). "Esta ola de criminalidad nos ha encontrado con una Policía desmoralizada y pocos mandos especializados en inteligencia".