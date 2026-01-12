Jerí anuncia que reglamento de ley contra extorsión a transportistas estará listo máximo este sábado

El presidente de la República, José Jerí, anunció que la reglamentación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en empresas de transporte público y de carga, estará publicada máximo el próximo sábado 17 de enero.

Durante una reunión con transportistas en la empresa Santa Catalina, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, el jefe de Estado reconoció una demora por parte del Ejecutivo en este proceso.

"Esa ley ya debería estar reglamentada... Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley", manifestó. Recordó que la norma fue publicada en noviembre pasado y subrayó la necesidad de actuar con rapidez y de forma excepcional ante la situación de inseguridad. "Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido", refirió.

Impacto en cambios PNP y próximas reuniones

En otro momento de la reunión, el presidente aceptó ante los transportistas que hubo un descuido en los cambios efectuados recientemente en la Policía Nacional. "No debimos habernos descuidado en el tema de los cambios... y que lo importante es no flaquear ante la delincuencia", dijo.

Asimismo, precisó que es necesario mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial para lograr resultados conjuntos en la lucha contra la criminalidad. De otro lado, Jerí se comprometió a sostener reuniones periódicas con los representantes del sector transporte cada 15 o 20 días para evaluar avances.