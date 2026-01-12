Paro de transportistas ya no sería este 15 de enero: hoy se anunciará nueva fecha tras acuerdo gremial

El paro de transportistas en Lima y Callao quedó en suspenso a pocas horas de su convocatoria inicial. Los gremios del sector acordaron reprogramar la medida y definir una sola fecha para una protesta conjunta, decisión que será oficializada hoy en conferencia de prensa.

NUEVA FECHA DEL PARO

El presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Martín O’Diana, confirmó que el paro de transportistas ya no se realizará el 15 de enero. Tras intensas reuniones sostenidas la noche del domingo, los representantes del sector acordaron adelantar la paralización para un solo día y de manera unificada en Lima y Callao, con el anuncio oficial previsto para la tarde de este lunes 12 de enero.

Según explicó O’Diana en declaraciones a Exitosa, el consenso se alcanzó luego de que distintos grupos que manejaban fechas separadas decidieran actuar en bloque. La convocatoria busca concentrar la protesta y darle mayor fuerza al reclamo del sector frente a la inseguridad y las extorsiones.

DECLARACIONES DEL EJECUTIVO

El dirigente señaló que el cambio de fecha también responde a recientes afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sostuvo que algunos transportistas estarían vinculados a actos de extorsión. “Todos juntos vamos a parar el día 14. Esto es también una respuesta a lo dicho por el premier”, remarcó O’Diana, subrayando que esas declaraciones terminaron de unir a los gremios.

Antes del acuerdo, coexistían convocatorias para el 13 y el 15 de enero, impulsadas por diferentes dirigentes. Sin embargo, la escalada de violencia —que, según los sindicatos, deja casi un transportista fallecido por día— aceleró las negociaciones. Voceros como Martín Ojeda advirtieron que la protesta difícilmente se suspenderá, debido a los atentados y homicidios cometidos por mafias extorsivas contra conductores.