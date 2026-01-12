JNE convoca a Judith Laura Rojas para asumir curul de Carlos Anderson en el Congreso

El Congreso tendrá una nueva integrante en los próximos días. El Jurado Nacional de Elecciones convocó a Judith Laura Rojas para asumir como congresista accesitaria en reemplazo del fallecido Carlos Anderson, en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

RESOLUCIÓN DEL JNE

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución N° 0004-2026-JNE, publicada este lunes en el Diario Oficial El Peruano. El documento deja sin efecto la credencial otorgada a Anderson en 2021 y dispone la entrega de una nueva credencial a Laura Rojas para que complete el periodo legislativo 2021-2026.

Carlos Anderson, economista de profesión, llegó al Parlamento en 2021 con la bancada de Podemos Perú, agrupación de la que se apartó meses después por discrepancias políticas, manteniéndose como congresista no agrupado hasta su fallecimiento.

¿QUIÉN ES JUDITH ROJAS?

Judith Laura Rojas es actualmente candidata a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en representación de Podemos Perú. En el último proceso electoral parlamentario obtuvo 11 493 votos, cifra que no le permitió alcanzar una curul en ese momento, pero que ahora la habilita como accesitaria tras la vacancia producida por el deceso de Anderson.

El fallecimiento de Carlos Anderson, ocurrido el 26 de diciembre de 2025 a los 65 años, lo convierte en el quinto congresista que muere durante el actual periodo legislativo. Antes que él, también fallecieron Enrique Wong, Nano Guerra García, Fernando Herrera Mamani y Hitler Saavedra, hechos que han marcado la composición del Parlamento en el ciclo 2021-2026.