Imágenes muestran a José Jerí reuniéndose con empresario chino sin registro oficial

Un encuentro no consignado en la agenda oficial del Ejecutivo ha vuelto a poner bajo la lupa las actividades privadas del presidente José Jerí. El mandatario sostuvo una reunión extraoficial con un empresario chino en un chifa del distrito de San Borja, según reveló un reportaje televisivo.

REUNIÓN FUERA DE AGENDA

El programa Punto Final difundió imágenes del jefe de Estado ingresando la noche del 26 de diciembre a un chifa ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja. El mandatario llegó a bordo del conocido “cofre”, un vehículo Audi utilizado también por anteriores presidentes, y vestía completamente de blanco, con una capucha que cubría su cabeza y un morral negro.

De acuerdo con el reportaje, Jerí se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., Construcciones Capon SAC y America Capon SAC. Las tres empresas tienen como domicilio fiscal el mismo edificio donde funciona el restaurante en el que se realizó el encuentro, al que también está vinculada la firma Tengda Cerámica SAC.

VERSIÓN OFICIAL

Tras la difusión del reportaje, Palacio de Gobierno reconoció la reunión, aunque precisó que no fue registrada en el Portal de Transparencia porque no se realizó en la sede presidencial. Según la versión oficial, el encuentro fue “inocuo” y se limitó a una conversación sobre la próxima celebración del Día de la Amistad Perú–China, además de señalar que ambos se conocen desde hace tiempo.

Respecto a la vestimenta del presidente, desde el Ejecutivo indicaron que el uso de una capucha respondió a la intención de evitar ser fotografiado. Punto Final intentó obtener la versión del empresario sobre la reunión, pero este evitó brindar declaraciones. El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de las reuniones presidenciales y el uso de espacios privados para encuentros con empresarios extranjeros.