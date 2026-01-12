López Chau reconoce que estuvo preso en 1970: detención reabre debate sobre su pasado político

Una confesión del pasado ha puesto nuevamente en el centro del debate político a Alfonso López Chau, aspirante a la presidencia por Ahora Nación, quien admitió haber estado preso en su juventud en el penal de El Sexto, aunque aseguró que se trató de una detención política y no de un delito común.

LA VERSIÓN DEL CANDIDATO

En una entrevista publicada por el portal LaMula.pe, López Chau relató que en marzo de 1970 fue detenido en El Callao, cerca de la histórica Casa Grace, cuando se encontraba con un grupo de jóvenes vinculados a la Jornada Estudiantil de Trabajo. Según su testimonio, la Policía los intervino mientras ingresaban a las instalaciones y, en un primer momento, los confundió con ladrones. “Nos arrestaron porque creyeron que estábamos robando”, explicó el candidato, quien entonces militaba en la juventud aprista.

El hoy postulante presidencial sostuvo que, tras ser identificados, las autoridades advirtieron que varios de los detenidos eran dirigentes estudiantiles, lo que complicó su situación. Afirmó que el encarcelamiento se dio en un contexto de persecución política durante el gobierno militar de la época, y que posteriormente fue amnistiado.

NUEVAS CONTROVERSIAS

La versión del candidato contrastó con un documento difundido por el excongresista José Barba en la red social X, que lleva el logo y sellos del Instituto Nacional Penitenciario. En dicho registro se consigna que el ingreso a prisión de López Chau fue por el delito de “asalto y robo”. Hasta el cierre de esta edición, el INPE no brindó una versión oficial sobre el caso, pese a los requerimientos periodísticos.

En paralelo, López Chau publicó un comunicado en el que reiteró que su detención fue estrictamente política, que no generó antecedentes judiciales ni penales y que ello le permitió ejercer cargos públicos de alto nivel, como rector universitario y director del Banco Central de Reserva. El episodio reavivó otras polémicas de su trayectoria, como declaraciones pasadas en las que calificó de “luchador político” al cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Víctor Polay, y abrió el debate sobre si debió informar este antecedente en su declaración jurada ante los organismos electorales.