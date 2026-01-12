Revelan que personas sin experiencia fueron contratadas en el INPE tras reuniones con su presidente

Al menos siete jóvenes lograron contratos temporales en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) después de sostener reuniones privadas con el jefe de la institución, Iván Paredes Yataco, según un reportaje del dominical Cuarto Poder.

Los cuestionamientos surgen porque varios de los implicados no contaban con la experiencia laboral previa requerida o no figuraban en los registros oficiales al momento de su designación, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.

Casos específicos y montos de servicios

Uno de los casos documentados es el de Luis Sebastián Arce Acosta, quien se reunió con Paredes Yataco el 31 de julio de 2025 y semanas después, obtuvo un contrato por S/ 10,500 para una función administrativa.

Situación similar vivió Lucienne Francinny Cabanillas Delgado (22), quien tras tres reuniones con el funcionario en agosto y octubre del mismo año, recibió una orden de servicio por S/ 8,283 el mismo día de su última visita, a pesar de no tener registros en Sunedu ni experiencia previa en el Estado.

Más beneficiarios

La lista incluye a otros beneficiarios como Jorge de la Rosa Ayala, quien tras una reunión de 40 minutos el 14 de agosto de 2025 recibió una orden por S/ 6 mil. Ese mismo día, otras personas que ingresaron al despacho también obtuvieron contratos, entre ellos figura Jadira Chumpitaz Soto (dos órdenes por S/ 15 mil), Christian Quipuzco Guzmán (S/ 6 mil) y Luis Huachaca Rojas (S/ 6 mil).