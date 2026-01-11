JEE declara improcedente candidatura de Mario Vizcarra al Senado

El órgano electoral declaró improcedente su candidatura en la lista de Perú Primero al considerar que la sentencia por corrupción constituye un impedimento constitucional insubsanable.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 resolvió admitir de manera parcial la lista de candidatos al Senado presentada por el partido político Perú Primero para las Elecciones Generales 2026, luego de declarar improcedentes dos postulaciones. La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE, tras evaluar los escritos de subsanación remitidos por la agrupación política.

Entre los excluidos figura Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien ocupaba el primer lugar de la lista. El JEE verificó, a través del Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales, que el postulante cuenta con una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado, lo que lo inhabilita para postular conforme al artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones y al artículo 34-A de la Constitución.

Asimismo, fue declarada improcedente la candidatura de Adela Yrene Córdova Alcarazo, ubicada en el puesto 20 de la lista, debido a que el partido no presentó el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, requisito obligatorio para funcionarios públicos que debe gestionarse al menos 60 días antes del proceso electoral.

NÓMINA CON 28 CANDIDATOS

Con estas exclusiones, el JEE admitió una nómina de 28 candidatos al Senado por Perú Primero, cuya publicación se realizará en el portal del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del propio JEE. Desde el día siguiente, se abrirá un plazo de tres días calendario para que los ciudadanos inscritos en el Reniec puedan presentar tachas, mientras que el partido aún puede impugnar la decisión mediante recurso de apelación.