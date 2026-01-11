Gobierno enviará vuelos humanitarios para repatriar a compatriotas varados en Bolivia

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería y el consulado en Bolivia, ha dispuesto el envío de vuelos humanitarios para repatriar a 78 ciudadanos peruanos que se encuentran varados en distintos puntos del territorio boliviano.

La medida responde a la difícil situación generada por los bloqueos de carreteras, producto de las protestas sociales en el país vecino. La cónsul adjunta en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas, confirmó la operación en declaraciones a RPP Noticias.

"Al momento, tenemos registrados cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano", declaró Silva Vargas. Mientras se coordina la logística de los vuelos de cada aeronave que tiene capacidad para 70 personas, el consulado brinda alojamiento temporal y alimentos básicos a los afectados, en su mayoría turistas que agotaron sus recursos.

Desgaste físico y desafíos logísticos

La diplomática detalló que los ciudadanos presentan un alto desgaste físico tras caminar kilómetros bajo condiciones adversas, con casos de problemas respiratorios, asma, trombosis y cuadros gripales.

La evacuación enfrenta desafíos logísticos debido al clima de tensión. "Hay mucha violencia de parte de los manifestantes", señaló la cónsul, quien añadió que se ha solicitado apoyo a las autoridades bolivianas. Silva Vargas precisó que, de ser necesario, se gestionarán nuevos vuelos si el número de repatriados excede la capacidad inicial.

Número de emergencia

El operativo prioriza evacuar primero a quienes se encuentran en carretera para que puedan abordar los vuelos. Se ha habilitado un número de emergencia (+591 701 64 657) operativo las 24 horas para asistencia inmediata.