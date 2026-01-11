Elecciones 2026: JEE rechazó tacha contra candidatura presidencial de José Williams por Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió declarar infundada la tacha presentada por un ciudadano contra el candidato presidencial del partido político Avanza País, José Williams Zapata.

La impugnación, basada en la presunta incorrecta consignación de sus ingresos anuales en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, argumentaba que el monto declarado de S/ 187 mil era incongruente con los de otros parlamentarios de su partido.

En su decisión, el JEE Lima Centro 1 estableció que el razonamiento del impugnante "no tiene asidero legal". El organismo señaló que no se sustentó ningún impedimento legal para la candidatura y que lo cuestionado constituía, en todo caso, un "error u omisión" en la documentación.

Precisión de datos de ingreso

El jurado constató una discrepancia entre el monto declarado ante el JNE y la información presentada ante la Contraloría General de la República. Consecuentemente, el JEE dispuso que se precisen los ingresos del candidato y que esta información sea actualizada por el personero legal de Avanza País.

Se ordenó modificar el apartado correspondiente para incluir correctamente la remuneración de Williams como congresista y su pensión como ex militar, ajustando el ejercicio anual al correspondiente.