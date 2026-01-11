Según encuesta Datum Internacional: solo 12% de los ciudadanos ya definió su voto presidencial

A solo tres meses de la elección presidencial, este 12 de abril, la indecisión sigue marcando nuestro panorama político. Según el sondeo de Datum Internacional, solo el 12% afirma que ya definió su voto. Un 35% aún evalúa su decisión y un 50% no ha pensado su voto.

Asimismo, el 70% ni siquiera ha empezado en el tema, frente al 26% que sí lo ha hecho. Según los especialistas la apatía de los ciudadanos es alarmante teniendo en cuenta la cercanía de los comicios, la gran mayoría permanece al margen de la campaña electoral.

VOTO EN BLANCO

En cuanto al nivel de información, el 60% de los peruanos reconoce estar poco o nada informado sobre los próximos comicios (42% y 18%, respectivamente), y un 77% acepta no haber buscado noticias sobre ningún candidato presidencial hasta el momento.

Por otro lado, un 24.5% de los ciudadanos afirma que votaría en blanco, viciado o por ninguno, pues las propuestas de los postulantes no lo convence, mientras que un 18% aún no sabe por quién votará, lo que suma un 43% del electorado en situación de indefinición.