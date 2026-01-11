Ministro Tiburcio ratifica que Petroperú no se privatizará: Se impulsa un proceso de reorganización

De manera categórica, el ministro Vicente Tiburcio negó que el Poder Ejecutivo pretenda privatizar Petroperú y señaló que impulsan un proceso de reorganización ante las pérdidas económicas que registra la empresa.
“Aquí no hay ninguna situación de privatización, hay una reorganización de la empresa estatal que se está haciendo desde el sector Economía con el ministro de Energía y Minas”, manifestó el titular del Interior a RPP.
INSOLVENCIA TÉCNICA
“Se necesita reorganizar Petroperú, hay pérdidas económicas que tienen desde el sector, hay ciertas situaciones que están pasando en el interior y creo que se necesita hacer una reorganización”, agregó Tiburcio Orbezo.
Estas afirmaciones confirman lo señalado hace unos días por el premier Ernesto Álvarez Miranda, quien indicó que la empresa Petroperú está en “insolvencia técnica” por la “pésima gestión” que ha tenido desde hace mucho tiempo.