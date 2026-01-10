Elecciones Regionales y Municipales 2026: sábado 17 de enero vence plazo para inscribir alianzas

Los partidos y movimientos regionales deberán presentar sus solicitudes ante el JNE para poder participar en los comicios de octubre, en los que se elegirán gobernadores, alcaldes y regidores.

El próximo sábado 17 de enero vence el plazo legal para que las organizaciones políticas soliciten la inscripción de alianzas electorales ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Este trámite es obligatorio para los partidos y movimientos regionales que busquen competir de manera conjunta en el proceso electoral subnacional.

Según el cronograma oficial, el Gobierno ya convocó a elecciones para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como a los regidores de todo el país. Las alianzas que no se inscriban dentro del plazo quedarán impedidas de participar bajo esa modalidad.

El calendario electoral también señala que el pasado 7 de enero se cerró el plazo para la afiliación de ciudadanos que aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular, así como para la modificación de las normas internas de las organizaciones políticas y la entrega de padrones de afiliados ante el Registro de Organizaciones Políticas.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE FÓRMULAS

Tras el registro de las alianzas, las organizaciones deberán definir a sus candidatos en las elecciones primarias que se realizarán los días 17 y 24 de mayo de 2026, mientras que la inscripción definitiva de fórmulas y listas culminará el 16 de junio. En los comicios de octubre se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,696 distritales para el periodo 2027-2030.