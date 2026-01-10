Jerí sobre captura de Nicolás Maduro: "Era necesario romper derecho internacional temporalmente"

El presidente interino José Jerí respaldó el operativo realizado por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro el pasado sábado en Caracas, calificándolo como "una medida necesaria" pese a reconocer que transgrede temporalmente el derecho internacional.

Durante una entrevista con CNN, el mandatario argumentó que "hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país", refiriéndose al impacto regional de la crisis venezolana.

Llamado a transición democrática

Jerí enfatizó la necesidad de iniciar "pronto una transición democrática en Venezuela para que la población de dicho país sea quien elija a sus representantes". Reconoció que existe "un presidente electo en el 2024 que debería en principio continuar con esa labor", pero subrayó que corresponde a los venezolanos determinar "cuál es el mejor camino" para resolver su crisis institucional.

Impacto migratorio

El jefe de Estado peruano contextualizó su postura señalando que "la dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad ha provocado una migración en los demás países". Consideró que la situación venezolana "no es solamente un problema de Venezuela, sino algo que afecta a toda la región", justificando así la relevancia internacional del caso.

Mecanismos con plazos definidos

De otro lado, el jefe de Estado propuso establecer "mecanismos para que se puedan colocar plazos rumbo a una democracia", sin dar mayores detalles sobre los posibles formatos o cronogramas.