Rafael Belaunde sobre Mario Vizcarra: “Alguien sentenciado por peculado no puede ser presidente”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, se pronunció sobre la situación del hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, quien la suerte echada para que no participe en los comicios del 12 de abril.

Durante una entrevista, Belaunde aseguró que ninguna persona que haya sido condenada por la justicia peruana debería tener la oportunidad de liderar al país, ya que existen varias normas que lo prohíben, por lo que se mostró a favor.

“Hay una ley muy clara. Alguien que ha sido sentenciado por peculado no puede ser presidente del Perú. Esa ley no me parece mala (…) Acá tenemos una ley que aprobó el Congreso para asegurarse de que personas sentenciadas por robo, apropiación de recursos públicos, no puedan aspirar a la presidencia”, mencionó.

RAZÓN PARA NEGARLE LA PARTICIPACIÓN A MARIO VIZCARRA

De acuerdo al Jurado Electoral Especial (JEE), el hermano de Martín Vizcarra y candidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, contaba con una sentencia por peculado, la cual fue decretada por un tribunal de Moquegua en 2005.