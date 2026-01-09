Dueños de perros pitbull podrían ir a la cárcel por ataques con lesiones graves

Un nuevo proyecto de ley en el Congreso busca endurecer las sanciones contra los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos, como los pitbull, en casos de ataques que provoquen lesiones graves o la muerte. La iniciativa fue presentada por la congresista Katy Ugarte y plantea penas de cárcel de hasta seis años por falta de vigilancia y control de estos animales.

La propuesta surge en medio de la creciente preocupación de las personas por los ataques de perros a adultos y menores de edad, hechos que en los últimos meses han generado alarma en distintas regiones del país. Según el planteamiento legislativo, las medidas vigentes como multas, uso de bozal o correa no han sido suficientes para frenar este tipo de incidentes.

El proyecto propone modificar el artículo 124 del Código Penal, referido a lesiones culposas, para incorporar como circunstancia agravante el ataque de un perro de raza peligrosa o potencialmente peligrosa. De acuerdo con la iniciativa, las penas variarían según la gravedad del daño: de uno a dos años de prisión si la lesión requiere menos de veinte días de descanso médico y de cuatro a seis años si las lesiones son graves y superan ese periodo.

CASOS RECIENTES IMPULSAN EL ENDURECIMIENTO DE PENAS

Entre los antecedentes que sustentan la propuesta, se mencionan recientes ataques violentos protagonizados por estos canes, incluido el ocurrido a inicios de diciembre de 2025 en San Juan de Lurigancho, donde una bebé de 11 meses murió tras ser atacada por dos perros pitbull dentro de su vivienda, en la urbanización San Hilarión Alto.

El proyecto señala que este tipo de sanciones penales busca disuadir la tenencia irresponsable de animales considerados peligrosos y reforzar la responsabilidad legal de los propietarios, especialmente cuando los ataques se producen por negligencia o falta de control, exponiendo la vida e integridad de las personas.