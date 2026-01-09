Kira Alcarraz: Fiscalizador del SAT ratifica agresión por parte de la congresista

El fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima formalizó su denuncia contra la congresista Kira Alcarraz, a quien acusó de agredirlo físicamente durante un operativo en San Juan de Miraflores.

El agente acudió a una comisaría local para sentar la denuncia y a su salida de la dependencia policial ratificó haber sido agredido por la legisladora no agrupada, quien se desplazaba en un vehículo con orden de captura durante la intervención.

"Un comportamiento pésimo, nunca me había pasado algo así", señaló el trabajador del SAT en conversación con el programa ATV, quien además señaló que le arrebataron su teléfono celular durante la intervención.

DENUNCIA DE OFICIO

Tras conocerse este caso, el congresista y presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, anunció que impulsará una denuncia de oficio contra Alcarraz Agüero: "Rechazo toda agresión o violencia. Ningún parlamentario está por encima de la ley", publicó en su cuenta de X.