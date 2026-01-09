José Jerí sobre anunciado paro de transportistas: Plan para combatir la extorsión se está cumpliendo

El presidente José Jerí se pronunció sobre el anunciado paro de transportistas para este 15 de enero, impulsado tras los nuevos ataques contra los choferes de este sector. El jefe de Estado aseguró que se está cumpliendo el plan para combatir la extorsión en el transporte público.

"Nosotros tenemos un plan que le habíamos ofrecido en su momento a los transportistas que estamos cumpliendo. Seguramente el Ministerio del Interior va a conversar como siempre con ellos para poder atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar", indicó.

PLAN DE SEGURIDAD

Asimismo, indicó que el sector Interior podría reforzar la seguridad de los transportistas si así lo requieren, destacó que siempre han cumplido con los acuerdos alcanzados con dicho gremio, que en los últimos días 5 de sus unidades han sido baleadas, dejando dos choferes muertos.

Finalmente, comentó sobre las cifras que maneja su gestión las cuales aseguran que la criminalidad ha disminuido. Dichas estadísticas serán presentadas junto con el Plan de Seguridad Nacional que regirá hasta el 28 de julio del 2026, fecha en que dejará el cargo, informa Exitosa.