Titular del Congreso sobre jueces que no apliquen ley de lesa humanidad: Serán sancionados

En entrevista con Exitosa, el parlamentario Fernando Rospigliosi comentó sobre la Ley 32107, que modifica la tipificación de los delitos de lesa humanidad, destacando que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ha ratificado que la norma fue validada por dicho colegiado.

"Ha reiterado lo evidente, que esa ley tiene que cumplirse. No solamente ha sido aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, sino que ha sido declarada constitucional por el TC y no hay ninguna norma internacional que esté por encima de la Constitución”, manifestó.

SANCIONADO PENALMENTE

El titular del Congreso indicó que, por ello, desde la próxima semana, habrá casos que se podrán ver en el Poder Judicial donde abogados de militares y policías procesados, han interpuesto recursos pidiendo que se aplique la ley N°32107, ley de lesa humanidad, lo que "es muy importante".

"Si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley deberá ser sancionado de inmediato por la Junta Nacional de Justicia y por la Oficina de Control de la Magistratura, y será sancionado penalmente por haber prevaricado, por no aplicar una ley que es constitucional", agregó.