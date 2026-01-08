José Jerí asegura que cifras sobre criminalidad "han comenzado a descender"

El presidente de la República, José Jerí Oré, se pronunció sobre los avances del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, tras la reciente ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

En declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que los índices delictivos tanto en la capital como en la provincia constitucional del Callao "han comenzado a descender", sin embargo, reconoció que no fue fácil conseguirlo.

"En algunos ítems de delitos, las cifras, felizmente, ya han comenzado a descender; se va a presentar oficialmente en los próximos días", señaló el mandatario, indicando además que el informe completo de estos resultados se dará antes de finalizar enero.

PISCO EN EMERGENCIA

Cabe precisar que, durante una visita a Ica, Jerí Oré adelantó que la provincia de Pisco será declarada en emergencia y explicó que esta medida se integrará al plan de seguridad que el gobierno presentará este mes.