Rafael López Aliaga denuncia que mineros de Pataz buscan matarlo: “Han puesto precio a mi cabeza”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció públicamente que empresarios mineros de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, habrían puesto “precio” a su cabeza debido a las propuestas que impulsa para enfrentar la minería ilegal y la inseguridad en esa zona, declarada en estado de emergencia desde hace más de un año por el Gobierno.

El exalcalde de Lima realizó la grave acusación durante una entrevista en el programa Edición Especial, donde afirmó que el dueño de una de las minas más grandes de Pataz buscaría asesinarlo. Según indicó, la provincia vive un escenario de violencia extrema marcado por asesinatos de mineros, atentados contra torres eléctricas y extorsiones, sin que exista un control efectivo del Estado.

López Aliaga sostuvo que, durante una reciente visita a la zona, comprobó la ausencia de presencia policial y militar en las principales vías. “No hay control de camiones, no hay control de químicos, suben y bajan como si transportaran agua o leche”, afirmó, al comparar la situación con zonas históricamente dominadas por el crimen organizado en otros países de la región.

DENUNCIA RED DE CORRUPCIÓN EN PATAZ

El líder político aseguró que detrás del descontrol en Pataz existe una “red de corrupción” que, según dijo, comienza en el Gobierno Regional de La Libertad y alcanza a la jefatura policial. En ese contexto, reveló que tuvo conocimiento de una reunión privada entre empresarios mineros formales, en la que uno de ellos —a quien dice conocer desde hace décadas— habría participado en conversaciones donde se hablaba abiertamente de atentar contra su vida.

Finalmente, López Aliaga reafirmó que una de las dos empresas mineras más grandes de la zona estaría involucrada en estas amenazas y remarcó que no se trata de rumores. “Lo han hablado en público, no es que esté diciendo estupideces”, señaló, al advertir que el conflicto en Pataz va más allá de la minería ilegal y expone una estructura de poder que opera, según él, al margen de la ley.