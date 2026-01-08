JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero contra tachas de Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible el recurso de apelación del partido Perú Primero que buscaba anular la exclusión de su candidato a la Presidencia de la República, Mario Vizcarra.

La resolución emitida este 8 de enero explica que el recurso de apelación no tomó en cuenta la actualización del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el presente año, al momento de realizar el pago de la tasa electoral.

El personero legal de Perú Primero, José Luis Alvarado Gonzáles, presentó la apelación adjuntando dos comprobantes de pago por S/. 1.375 y otro por S/. 230, sumando S/. 1.605. Sin embargo, dicha suma no corresponde al valor actualizado de la UIT para el año 2026, fijado en S/. 1.650.

La resolución del JEE subraya que la omisión detectada constituye un requisito subsanable y otorgó un día hábil de plazo para abonar el monto faltante. De no corregirse el pago dentro del plazo legal, el recurso de apelación será declarado improcedente y no habrá opción de revertir la exclusión de Vizcarra como candidato presidencial.

TACHAS CONTRA VIZCARRA

Cabe precisar que el recurso de apelación de Perú Primero se da luego que el JEE declarara fundadas las tachas presentadas contra la candidatura de Mario Vizcarra, por registrar en su hoja de vida una sentencia penal firme por el delito de peculado.