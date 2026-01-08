Patricia Juárez anuncia postulación al Senado: “El Perú necesita experiencia y resultados”

A pocas semanas de que se realicen las elecciones generales del 2026, la actual congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció su postulación a la Cámara de Senadores con el número cuatro del partido político que lidera Keiko Fujimori.

Por medio de una publicación en redes sociales, Juárez Gallegos confirmó su presencia en los comicios, asegurando que el país necesita políticos con experiencia, quienes atenderán y buscarán resolver las demandas de los ciudadanos.

“He decidido postular al Senado con el número 4 representando a Fuerza Popular porque creo que firmemente que el Perú necesita experiencia, compromiso, orden y resultados. Me respalda un trabajo incansable al servicio del país”, mencionó en su cuenta de X.

DESCARTÓ LA EXPERIENCIA QUE TIENE

Con el propósito de poder conseguir el apoyo de la población, Patricia Juárez recordó la experiencia que ha podido tener desde su cargo como regidora de la Municipalidad de Lima hasta la vicepresidencia del Congreso.