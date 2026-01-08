Fernando Rospigliosi sobre policía que abatió a sicario en Comas: “Así hay que actuar”

En horas de la madrugada de este jueves 8 de enero se conoció que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatió a un sicario que minutos antes había asesinado a un chofer en Comas. El accionar del agente fue saludado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien utilizó sus redes sociales para respaldar al efectivo.

De acuerdo a la publicación del titular de la Mesa Directiva, el integrante de la PNP arriesgó su vida por no dejar un caso impune. Además, hizo un llamado para que pueda recibir protección de autoridades que podrían buscar meterlo tras las rejas.

“Un policía abatió a un delincuente que acababa de asesinar a un chofer! ¡Muy bien! ¡Así hay que actuar! Ese policía está protegido de jueces y fiscales corruptos por las leyes del Congreso”, escribió el presidente del Parlamento y también integrante de Fuerza Popular.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

El hecho sucedió en la cuadra 6 de la Av. Belaúnde en Comas, zona donde el sicario que se hizo pasar como un pasajero terminó asesinando al conductor. En su intento de huida, un agente de la PNP se percató del hecho y por no dejarlo escapar terminó disparándole.