Franco Vidal envía mensaje a José Jerí: “Deja de estar bailando y conoce la triste realidad del Perú”

En un recorrido por diversas calles de Ate, el cual fue transmitido por medio de su plataforma de Kick, el alcalde del distrito, Franco Vidal, decidió enviarle un mensaje al presidente del Perú, José Jerí, y a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica.

Durante su emisión, el burgomaestre estuvo acompañado por un adulto mayor y un indigente, ambos en situación de abandono, por lo que no dudó en exigirle al mandatario del país que preste atención a los problemas que atraviesan los peruanos.

“No es trabajo de la municipalidad, es trabajo del Gobierno. Ustedes tienen ahí los recursos y tienen los programas. ¿Qué está pasando? En vez de estar bailando, en vez de estar viajando sin sentido, tienen que estar aquí. José Jerí, este mensaje es para ti. Deja de estar bailando, deja de estar viajando sin sentido. Aquí en Lima, en Perú, esta es la triste realidad”, comentó.

SE ARREPIENTE DEL APOYO QUE LE DIO A JOSÉ JERÍ

Tras la vacancia de Dina Boluarte, Franco Vidal apoyó a José Jerí; sin embargo, a pocos días de cumplir tres meses desde que asumió el cargo, el burgomaestre considera que se equivocó. “Me arrepiento de haber dicho que este Gobierno puede hacer un cambio”.