Tomás Gálvez sobre Mario Vizcarra previo a las elecciones 2026: “Ningún condenado puede ser candidato”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre la contienda electoral del 12 de abril de este año, y despejó una serie de dudas que están surgiendo entre los ciudadanos.

Durante una entrevista del programa ‘Siempre a las ocho’, el titular del Ministerio Público fue consultado sobre la postulación de Mario Vizcarra, quien intentaba llegar a Palacio de Gobierno con Perú Primero; sin embargo, su inscripción fue rechazada en primera instancia.

Ante este panorama, Gálvez Villegas dejó en claro que ninguna persona que tenga una sentencia condenatoria puede tentar un cargo público. “Jurídicamente puedo decir que la norma establece que un condenado no puede ser candidato. Eso dice la norma”.

¿POR QUÉ SALDRÍA DE CARRERA MARIO VIZCARRA?

De acuerdo al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el hermano de Martín Vizcarra contaba con una sentencia por el delito de peculado, la cual fue dictaminada por un tribunal de Moquegua a mediados de 2025.