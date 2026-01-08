Piura: 29 adolescentes fueron trasladados a centros de alta seguridad para mejorar proceso de rehabilitación

Según informa el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) trasladaron, en la víspera, a 29 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de la región Piura, hacia Centros de Internación de Alta Seguridad.

La entidad señaló que esta medida se determinó a fin de reducir cualquier riesgo a la seguridad integral y salvaguardar el proceso de rehabilitación y reinserción social de los muchachos en problemas con la ley penal, informa Andina.

CONTROLES DE SEGURIDAD

Se indica también que este traslado fue supervisado personalmente por el director del Pronacej, Francisco Naquira, y contó con la intervención de agentes de seguridad esta dependencia y se contó con el apoyo de la Policía Nacional.

El funcionario destacó que, en los primeros días del año 2026, se han realizado seis exhaustivos controles de seguridad en centros juveniles de las ciudades de Lima, Huancayo y Piura, además de otros 64 operativos a nivel nacional.