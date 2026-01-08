Congresista Jorge Montoya pide al Ejecutivo “No aceptar propuesta de un corredor humanitario”

El legislador Jorge Montoya Manrique señaló de manera categórica que nuestro país no debe aceptar, bajo ningún argumento, la propuesta de establecer un corredor humanitario desde Chile hasta Venezuela, para el traslado de los migrantes indocumentados de ese país.

Por ello, el representante de la bancada Honor y Democracia, cuestionó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, haya deslizado esa iniciativa, lo que podría ocasionar que ciudadanos venezolanos se queden de manera ilegal en territorio peruano durante el trayecto.

INTERÉS NACIONAL

“En la práctica, ese supuesto corredor significará que miles de ilegales ingresen por nuestra frontera sur y busquen quedarse en nuestro país, poniendo en alto riesgo a la población de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, y en general todo el sur peruano”, indicó.

“Recordamos al Ejecutivo que después de Colombia, actualmente el Perú es el país de América que más migrantes ha recibido, y que en nuestras cárceles la primera nacionalidad de los reclusos extranjeros es de lejos la venezolana”, agregó, informa Expreso.