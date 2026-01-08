Luis Galarreta saluda desactivación de Equipo Especial Lava Jato: “No hizo nada por el país”

Después de que Tomás Gálvez cumpliera su promesa de desactivar el Equipo Especial Lava Jato el 6 de enero, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, saludó la decisión del fiscal interino de la Nación.

En medio de una entrevista en Canal N, el parlamentario andino enfatizó que el partido político que lidera Keiko Fujimori sufría un hostigamiento por el grupo de trabajo que tenía en sus filas a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Además, enfatizó que ninguno de los dos fiscales ha logrado hechos favorables para los ciudadanos.

“Hemos (Fuerza Popular) sido perseguidos políticamente por el equipo, pero por los demás casos, este equipo (Lava Jato) no ha hecho nada favorable para el país (…) Este grupo debió desactivarse el día cuando las fiscales encargadas se reunieron con el lagarto para darle información”, mencionó.

DEFIENDE POSTULACIÓN DE KEIKO FUJIMORI

A pesar de que Keiko Fujimori fue criticada por diversos sectores por su cuarta postulación a la presidencia, Luis Galarreta defendió a la lideresa de Fuerza Popular, asegurando que es la una de los pocos aspirantes a Palacio de Gobierno que cuenta con basto conocimiento. “De lejos es la persona con mayor experiencia política entre los candidatos”.