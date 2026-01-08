Rafael López Aliaga arremete contra César Acuña: “Una vergüenza que no sepa multiplicar 7x8”

A pocos meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, se están registrando una serie de enfrentamientos entre diversos candidatos presidenciales. Días atrás, César Acuña mencionó que el Perú no podría tener como mandatario al peor alcalde de Lima, en referencia al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Tras ello, el exburgomaestre de la capital no dudó en responderle al líder de Alianza Para el Progreso (APP) y le recordó un momento que vivió durante una transmisión en vivo con el streamer ‘Cristorata’, quien le preguntó sobre una operación matemática; sin embargo, Acuña Peralta no supo qué responder. “Es una vergüenza que no se sepa la tabla periódica. Es una vergüenza que no pueda multiplicar 8×7”.

Además, el candidato presidencial enfatizó que las distinciones que ha recibido César Acuña durante su carrera universitaria no han sido en base a esfuerzo. “Al señor le han regalado el título de alguna manera. Aquí tenemos que buscar a los mejores, a los mejores”.

EL PERÚ NECESITA UNA REESTRUCTURACIÓN

En compañía de sus simpatizantes, Rafael López Aliaga adelantó una propuesta que le gustaría implementar de llegar a la presidencia. De acuerdo al líder de Renovación Popular, el país necesita una reestructuración. “Hay que cambiar el Perú de raíz”.