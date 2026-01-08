Perú será sede del foro APEC en 2035, anunció presidente de Comex Perú

Alonso Rey confirmó que el país solicitó albergar nuevamente el encuentro y obtuvo la aprobación, destacando la importancia estratégica del bloque para la economía global.

El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), Alonso Rey, anunció que el Perú será nuevamente sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2035. Según precisó, el país presentó la solicitud correspondiente y esta fue aprobada, lo que permitirá al Perú acoger por cuarta vez uno de los encuentros económicos más importantes del mundo.

En declaraciones a RPP, Rey explicó que Comex Perú cumple el rol de secretaría de APEC en el país y que los representantes empresariales peruanos ante este foro pertenecen a dicho gremio. Asimismo, remarcó la relevancia del bloque al señalar que APEC concentra aproximadamente el 80 % del producto bruto interno (PBI) global, consolidándose como la asociación comercial más influyente a nivel internacional.

El foro APEC está integrado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, entre ellas potencias como Estados Unidos, China y Japón. En América Latina, solo Chile, México y Perú forman parte de este bloque. Cabe recordar que el Perú ya fue sede del evento en los años 2008, 2016 y 2024, experiencias que reforzaron su posicionamiento en el comercio y la cooperación internacional.

SOBRE VISITA DE KAST

En otro momento, Alonso Rey se refirió al reciente encuentro de Comex Perú con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visita el país. El líder gremial destacó que Kast considera al Perú un socio estratégico y complementario, especialmente en sectores como minería, agricultura y energía, y subrayó la necesidad de reducir la excesiva tramitología que afecta proyectos clave en ambos países y limita la inversión, el empleo y la competitividad regional.